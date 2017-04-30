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زاهي حواس يستعرض أسرار الفراعنة مع برنامج أمريكي في الأقصر

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زاهي حواس يستعرض أسرار الفراعنة مع برنامج أمريكي في الأقصر زاهي حواس يستعرض أسرار الفراعنة مع برنامج أمريكي في الأقصر

التحرير

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بدأ فريق برنامج To Down Show، اليوم الأحد، تصوير حلقات خاصة عن مومياء الملك رمسيس الثالث بمدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر.

وTo Down Show، أحد أشهر برامج التليفزيون الأمريكي، ويعرض على قناة nbs، ووصل فريق البرنامج إلى الأقصر، لتصوير حلقات خاصة عن أبرز الأسرار الفرعونية، والقصة المعروفة باسم "مؤامرة الحريم"، وكيفية اكتشاف الخبيئة في الدير البحري بمدينة القرنة.

ويستضيف البرنامج، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، الذي يستعرض قصص وروايات الملك رمسيس الثالث ويفتح خزائن الأسرار الفرعونية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إنه من المقرر استعراض أبحاث ودراسات «حواس» حول سبب مقتل رمسيس الثالث بالبرنامج، إذ تم تصوير هذه الحلقة داخل الخبيئة التي يصل عمقها إلى ١٢ مترا في باطن الجبل، بالدير البحري في البر الغربي.

ومن المقرر أن تعرض الحلقات التي تم تصوير جزء كبير منها داخل مقبرة الملك رمسيس الثالث بوادي الملوك، وخبيئة المومياوات بالدير البحري، في شهر يونيو المقبل.

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من جانبه، أشار محافظ الأقصر، محمد بدر، إلى أن هذا البرنامج سيكون له أثر كبير في تنشيط السياحة من خلال تسليط الضوء على أهم الكنوز الأثرية، لما يحظى به من نسب مشاهدة كبيرة حول العالم.

 

 

 

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التحرير

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