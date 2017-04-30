خروج الطالبات المصابات في مشاجرة «آداب بنها» من المستشفى

التحرير

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قال الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، إن جميع الطالبات المصابات في مشاجرة بكلية الآداب، وعددهن 26 طالبة، خرجن بعد إسعافهن وإعطائهن العلاج اللازم داخل المستشفى الجامعي وبنها التعليمي.

أضاف القاضي، لـ"التحرير"، أن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق ومعرفة حقيقة الواقعة برئاسة الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، والدكتور سيد رشدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومدير الشئون القانونية بالكلية، بدأت عملها لمحاسبة المتسبب فيما وقع من إصابات.

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كانت 26 طالبة بكلية الآداب تعرضن للإصابة بضيق تنفس فى مشاجرة نشبت مع إحدى زميلاتهن، التى رشت سائل عليهن وتم نقل 17 طالبة إلى المستشفى الجامعى، و9 إلى بنها التعليمى، وتلقين العلاج اللازم.