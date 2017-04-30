محافظ الدقهلية: تقنين حالات وضع اليد طبقا لأسعار 2006

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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تقنين أوضاع حالات وضع اليد وفقًا للقانون 148 لسنة 2006، طبقًا لأسعار عام 2006، تخفيفًا للعبء عن المواطنين في القرى بجميع المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، لمناقشة واستعراض مطالب واحتياجات المواطنين في دوائرهم، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية.

وأضاف الشعراوي أن هناك تعليمات واضحة لجميع القطاعات التنفيذية وقيادتها ورؤساء الوحدات المحلية، للتعاون التام مع نواب البرلمان من أجل إنجاز مصالح مواطني الدقهلية، وحل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم، وفقًا للإمكانيات المتاحة وبتطبيق القانون بمنتهى الشفافية الوضوح.

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وأكد على تفعيل القرارات التي أصدرها بشأن سحب الأراضي من حاجزي 15 مايو بجمصة غير الجادين، ولم يتخذوا أية خطوات جادة نحو التنفيذ، وكذلك حاجزي قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية غير الجادين في تنفيذ مشروعات الاستثمار بالمنطقة.

وتابع: "لا رجعة مطلقا في تنفيذ تلك القرارات، التي تستهدف الحفاظ على موارد ومقدرات وثروة الوطن على أرض الدقهلية".