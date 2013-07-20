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مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الأفواج والمزارات السياحية

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مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الأفواج والمزارات السياحية مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الأفواج والمزارات السياحية

قام اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، بجولة ميدانية تفقد فيها القوات والدوريات الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بأنحاء المدينة وتفقد المناطق السياحية الآتية (القلعة - كوم الشقافة- عامود السوارى) لتنشيط جميع الخدمات الأمنية بهذه المزارات السياحية وحثهم على شدة اليقظة والجدية التامة فى تأمين الأفواج والمزارات السياحية.

وتفقد عز الدين مجموعات التدخل السريع الثابتة والمتحركة على طول طريق الكورنيش وعلى الطرق الصحراوية والساحلية والاطمئنان على وجبات الإفطار للضباط والأفراد والمجندين الذين يتواجدون فى الخدمات وقت الإفطار.

وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتحقيق المنظومة الأمنية فى تأمين المواطنين بنجاح.

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