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استجابة لـ«التحرير».. تركيب أجهزة مركز الكبد بكفر الشيخ خلال شهر

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استجابة لـ«التحرير».. تركيب أجهزة مركز الكبد بكفر الشيخ خلال شهر استجابة لـ«التحرير».. تركيب أجهزة مركز الكبد بكفر الشيخ خلال شهر

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

قال الدكتور ياسر عمارة، نائب مدير مركز الكبد بكفر الشيخ، إن الشركة التي تركت الأجهزة الطبية «كبسولات عمليات» بمحيط المركز في شهر سبتمبر الماضي، أدخلت، اليوم الأحد، الأجهزة داخل أحد المخازن الخاصة بالمركز، تحت التشوين، لكن دون تسليمها رسميا للمركز، حتي استكمال تجهزات باق غرف العمليات، التي تعد أيضا من مسئولية الشركة الموردة.

كانت "التحرير" نشرت، أمس السبت، تقريرا تحت عنوان (كارثة.. إلقاء أجهزة طبية بمليوني جنيه بفناء مركز الكبد في كفر الشيخ)، وسادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة كفر الشيخ، بسبب انتشار صور لأجهزة طبية داخل صناديق خشبية ملقاة بفناء مركز الكبد دون حراسة.

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وأضاف عمارة، لـ"التحرير"، أن الشركة الموردة وعدت المركز بتسليم الأجهزة رسميًا وتركيبها، في خلال شهر من الآن، وذلك لحين حضور الخبراء البولندين لتركيبها، مشيرا إلى أن المركز في أشد الحاجة لهذه الكبسولات.

كانت الدكتورة لميس المعداوي، كيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أرسلت، اليوم، لجنة للمركز للوقوف على ملابسات الواقعة.


 

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التحرير

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