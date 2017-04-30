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ترامب: لن أسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي.. و"الرئاسة" أسهل من حياتي السابقة

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ترامب: لن أسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي.. و"الرئاسة" أسهل من حياتي السابقة ترامب: لن أسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي.. و"الرئاسة" أسهل من حياتي السابقة

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - أ ش أ

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن بلاده لا يمكن أن تسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي.

وقال ترامب، في مقابلة حصرية أجراها مع عبر (سي بي إس) الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما تتحمل المسؤولية عن عدم الوقوف في وجه الطموحات العسكرية لكوريا الشمالية.

وحول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد في حالة قيامها بإجراء تجارب نووية جديدة، أوضح ترامب "لن أكون سعيدا بكل تأكيد بإقدام كوريا الشمالية على تلك الخطوة، ولن يكون الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو شخصية محترمة للغاية، سعيدا أيضا بذلك، ولكن لننتظر ونرى.

وانتقد ترامب مجددا وسائل الإعلام الأمريكية ووصفها بـ"غير أمينة" في التعامل مع إنجازاته خلال المائة يوم الأولى التي قضاها في البيت الأبيض، وقال "لقد قمت بأشياء أعتقد أنها جيدة للغاية، لقد حققت إنجازات مع الزعماء الأجانب".

وحول طبيعة شعوره وهو في منصب الرئاسة وهل يختلف عن شعوره خلال حياته السابقة قبيل توليه منصب الرئاسة، أجاب ترامب "الرئاسة مهمة أيسر وأسهل من حياتي السابقة، وأنا أجد متعة كاملة في هذا المنصب، والرئاسة تعتبر تحديا مثل الحياة ذاتها التي تعتبر تحديا في حد ذاتها، وأعتقد أنني قمت بأشياء جيدة للغاية خلالها، بل وأحببت هذا المنصب حقيقة".

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