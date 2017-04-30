بالصور.. محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة "البولو" في الجونة

البحر الاحمر - أحمد عوض

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تتويج فريق "BMW" بطلاً للبولو 2017 بفوزه بالمركز الأول، وفريق "Orange " بالمركز الثاني، وسّلم درعي البطولة للفائزين بالمركزين الأول والثاني، كما وزع الهدايا التذكارية على باقي الفرق المشتركين بالبطولة وهم "كنج بولو، مانجروفي، بروجلر، وأفريكسم".

وقال المحافظ إن الرياضة تمثل القوة الناعمة لتنشيط السياحة، وتساهم مع الفن في نقل الصورة الحقيقية والكاملة عن السياحة بالمحافظة، مضيفًا أن المحافظة ترحب بإقامة البطولات الرياضية على أرضها فهي وسيلة إعلامية مميزة تجذب أنظار العالم الى مصر وجمالها عن طريق نقل هذه البطولات عبر وسائل الإعلام.

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد حضر اليوم الأحد، فعاليات نهائي بطولة الجونة الفضية للبولو، التي أقيمت لأول مرة في مصر في الغردقة.