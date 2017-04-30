أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة "البولو" في الجونة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (1)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (1)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (2)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (2)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (3)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (3)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (4)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (4)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (5)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (5)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (6)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (6)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (7)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (7)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (8)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (8)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (9)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (9)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (10)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (10)

محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (11)محافظ البحر الأحمر يكرّم الفائزين ببطولة البولو (11)

البحر الاحمر - أحمد عوض

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تتويج فريق "BMW" بطلاً للبولو 2017 بفوزه بالمركز الأول، وفريق "Orange " بالمركز الثاني، وسّلم درعي البطولة للفائزين بالمركزين الأول والثاني، كما وزع الهدايا التذكارية على باقي الفرق المشتركين بالبطولة وهم "كنج بولو، مانجروفي، بروجلر، وأفريكسم".

وقال المحافظ إن الرياضة تمثل القوة الناعمة لتنشيط السياحة، وتساهم مع الفن في نقل الصورة الحقيقية والكاملة عن السياحة بالمحافظة، مضيفًا أن المحافظة ترحب بإقامة البطولات الرياضية على أرضها فهي وسيلة إعلامية مميزة تجذب أنظار العالم الى وجمالها عن طريق نقل هذه البطولات عبر وسائل الإعلام.

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد حضر اليوم الأحد، فعاليات نهائي بطولة الجونة الفضية للبولو، التي أقيمت لأول مرة في مصر في الغردقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية