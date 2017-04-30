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خالد جلال: إيناسيو لم يطالب بعدم المشاركة في البطولة العربية

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خالد جلال: إيناسيو لم يطالب بعدم المشاركة في البطولة العربية خالد جلال: إيناسيو لم يطالب بعدم المشاركة في البطولة العربية

التحرير

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نفى خالد جلال مدير الكرة بنادي ، ما تردد في الآونة الأخيرة حول طلب البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، عدم المشاركة في البطولة العربية، التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس.

وشدد جلال، في تصريحات صحفية، اليوم، علي أن إيناسيو لم يطلب عدم المشاركة في البطولة العربية بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا وضغط المباريات المحلية. 

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت، في الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز. 

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التحرير

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