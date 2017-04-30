خالد جلال: إيناسيو لم يطالب بعدم المشاركة في البطولة العربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك، ما تردد في الآونة الأخيرة حول طلب البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، عدم المشاركة في البطولة العربية، التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس.

وشدد جلال، في تصريحات صحفية، اليوم، علي أن إيناسيو لم يطلب عدم المشاركة في البطولة العربية بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا وضغط المباريات المحلية.

شاهد أيضا

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت، في الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.