محافظ مطروح: إقامة مباراة الرجاء والبلدية دون جمهور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب:- محمد العمدة

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إنه ستقام مباراة الرجاء وبلدية المحلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب مركز شباب مطروح، دون جمهور، وذلك منعا للاحتقانات.

أضاف أبو زيد، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تلعب المباراة دون حضور جماهيري، منعا للمشادات بين جماهير البلدية والرجاء، وستقام المباراة في موعدها.

شاهد أيضا

كان فريق بلدية المحلة فاز على نظيره كوم حمادة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالجولة الــ33 من دوري القسم الثاني، المجموعة C، ليرتفع رصيد فريق البلدية 74 نقطة في المركز الأول.

كما فاز فريق الرجاء علي نظيره دكرنس بخماسية نظيفة، في نفس الجولة، ليرتفع رصيده لــ 73 نقطة في المركز الثاني، خلف البلدية بفارق نقطة وحيدة، لتشتد المنافسة علي خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في مباراة مصيرية ستجمع بينهما الجمعة القادمة علي ملعب الرجاء بمحافظة مرسي مطروح.