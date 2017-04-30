فوز «البلدية» و«الرجاء».. وتأجيل حسم الصعود للممتاز

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فاز فريق بلدية المحلة علي نظيره كوم حمادة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالجولة الــ33 من دوري القسم الثاني، المجموعة C، ليرتفع رصيد فريق البلدية 74 نقطة في المركز الأول.

كما فاز فريق الرجاء علي نظيره دكرنس بخماسية نظيفة، في نفس الجولة، ليرتفع رصيده لــ 73 نقطة في المركز الثاني، خلف البلدية بفارق نقطة وحيدة، لتشتد المنافسة علي خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

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ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في مباراة مصيرية ستجمع بينهما الجمعة القادمة علي ملعب الرجاء بمحافظة مرسي مطروح.