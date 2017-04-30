محافظ الدقهلية: تقنين حالات تملك الأراضي بوضع اليد

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، عن تقنين لأوضاع حالات تملك الأراضي بوضع اليد، مشيرًا إلى أن التقنين سيتم وفقًا لأسعار العام 2006 تخفيفًا للعبء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، بأعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة، لمناقشة مطالب واحتياجات المواطنين، إذ أشار إلى تعليماته لجميع القطاعات التنفيذية وقيادتها بالتعاون التام مع نواب البرلمان من أجل تحقيق مطالب مواطني المحافظة، وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

وفي السياق، أكد المحافظ على تفعيل القرارات السابقة الصادرة بشأن سحب الأراضي من غير الجادين من حاجزي أراضي منطقة 15 مايو في جمصة، والمنطقة الصناعية، وأضاف: "أنه لا رجوع مطلقًا في تنفيذ تلك القرارات التي تستهدف الحفاظ على موارد ومقدرات وثروة الوطن على أرض الدقهلية".​