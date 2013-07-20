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بالصور.. قائد الجيش الثالث يُقيم مائدة إفطار للقوى السياسية بالسويس

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بالصور.. قائد الجيش الثالث يُقيم مائدة إفطار للقوى السياسية بالسويس بالصور.. قائد الجيش الثالث يُقيم مائدة إفطار للقوى السياسية بالسويس

أقام الجيش الثالث الميدانى برئاسة اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر حفل إفطار لجميع القوى السياسية من بينها جبهة الإنقاذ وحملة تمرد بالسويس، فى إطار المصالحة الوطنية بين جميع الفصائل السياسية.

شهد الحفل الذى أقيم بمحيط ديوان عام محافظة السويس بمشاركة قوات التأمين والفرقة 19 برئاسة العميد عاهل عبد المجيد، حضور اللواء طارق نصار مدير أمن السويس، والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية، والدكتور كمال البربرى ممثلا عن التيار الوسطى الإسلامى باعتباره أحد علماء الأزهر، ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق والقمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية بالسويس، والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد كبير من شيوخ القبائل.

من جانبها رفض قيادات جماعة الإخوان المشاركة فى إفطار المصالحة الوطنية ولم تشارك فيه كما لم يحضر أى قيادات من الجماعات الإسلامية، حيث قال مصدر عسكرى إنهم قاموا بالاتصال هاتفيا بجميع قيادات الإسلام السياسى وكان من بينهم أشخاص هواتفهم مغلقة وأن الإفطار متاح للجميع ومن قرر مقاطعة إفطار المصالحة فهو أمر يعود له.

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