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صور| اشتباكات عنيفة بين جماهير توتنهام وأرسنال

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صور| اشتباكات عنيفة بين جماهير توتنهام وأرسنال صور| اشتباكات عنيفة بين جماهير توتنهام وأرسنال

التحرير

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وقعت اشتباكات بين جماهير نادي توتنهام وأرسنال قبل المباراة، في المنطقة المحيطة بملعب "وايت هارت لين"، الذي احتضن لقاء الفريقين اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، مجموعة من الصور للمناوشات التي حدثت بين جماهير الناديين، قبل انطلاق اللقاء، الأمر الذى جعل قوات الشرطة تتدخل للفض بين الجماهير.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة كثفت من تواجدها في الشوارع المحيطة بملعب المباراة لتفادي تجدد الاشتباكات بعد خروج الجماهير من ملعب المباراة بعد نهايتها.  

يذكر أن المباراة انتهت لصالح توتنهام بهدفين دون رد، ليرفع توتنهام رصيده للنقطة 77 في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد أرسنال عند النقطة 60 في المركز السادس بالمسابقة. 

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