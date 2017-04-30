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بالصور.. هل ارتدى لاعبو مانشستر يونايتد قمصانًا تحمل «علم مصر»؟

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بالصور.. هل ارتدى لاعبو مانشستر يونايتد قمصانًا تحمل «علم مصر»؟ بالصور.. هل ارتدى لاعبو مانشستر يونايتد قمصانًا تحمل «علم مصر»؟

التحرير

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تسببت القمصان التي ارتداها لاعبو فريق مانشستر يونايتد، في تدريبات الإحماء، اليوم الأحد، قبل انطلاق مباراتهم أمام سوانزي سيتي، تساؤلات عديدة، حيث اعتقد البعض أنها تحمل «علم »، لكن الحقيقة غير ذلك.

ويشارك الشياطين الحمر، في حملة الاحتفال بالاستقلالية، ونبذ العنف وتحقيق المساواة، والتي تحمل شعار «كلنا أحمر، وجميعنا متساوون».

وتعادل مانشستر يونياتد أمام ضيفه سوانزي بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ35 ببطولة الدوري الإنجليزي.

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مانشستر يونايتد

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