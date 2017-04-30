كونتي يكشف سر احتفاله المثير بعد الفوز على إيفرتون

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أعرب الإيطالى أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، عن سعادته الكبيرة بالأداء الرائع الذي قدمه لاعبوه أمام إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وصرح كونتى للموقع الرسمى للبلوز، عقب المباراة، قائلًا: "الفريق قدم عرضًا رائعًا وسجل أهدافًا في لحظات مهمة.. هذا الفوز العظيم يمنحنا ثقة كبيرة في أنفسنا.. النتيجة جيدة جدًا ويجب أن نكمل مسيرتنا في نفس الطريق.. يجب أن نحصل على الثلاث نقاط كل مباراة".



وتعليقًا على احتفاله المثير بعد المباراة، قال كونتي: "في هذه المرحلة من الموسم كل فوز لفريقك يكون مهم جدًا ويجب أن تحتفل به، أهم شيء الآن أن نحضر جيدًا للمباراة المقبلة".

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وفاز تشيلسي على إيفرتون بثلاثية ليرفع رصيده للنقطة 81، متصدرًا جدول المسابقة.