فيديو| الجندي: «أوعى ربنا يشوفك في الصلاة بتهرش»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان جزء من الجهاد في الإسلام.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، "اللى بيقعد فى المسجد منتظر الصلاة، من الظهر للعصر، كل الفترة دي بتتحسب صلاة، لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت".

وتابع: "الطاعة محتاجة أنك تكون بتعملها ورايح تحبها، بتصلي عشان ترتاح وتقرب من ربنا، أوعى ربنا يشوفك في الصلاة بتهرش في شعرك ومتضايق وكسلان".

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واستكمل: "التفرغ للشهوات والخلود لنزوات النفس، والكسل من الاستعداد للطاعة، يجعل الله كارهًا للقاء هؤلاء الناس".