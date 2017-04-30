صور| محافظ جنوب سيناء يمنح شقة لمسنة وأطراف صناعية لمعاق

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قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، منح سيدة تدعى ثريا إبراهيم، وحدة سكنية من المخصصة للأولى بالرعاية بمدينة الطور، مراعاة لحالاتها الإنسانية، إذ أنها مطلقة ويتعدى سنها ٦٠ عامًا، كما قرر المحافظ منح محمد إبراهيم، موظف بالسويتش بالديوان العام للمحافظة، مبلغا ماليا لشراء أطراف صناعية من القوات المسلحة، إذ يعاني من بتر في ساقه اليسرى.

جاء ذلك خلال لقائه المواطنين، اليوم، بمكتب اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور اللواء محمود عيسى، السكرتير العام، وفوزي همام، رئيس مدينة الطور.

وأعلن فودة أنه تقرر زيادة قيمة المساعدات المالية لبعض الأسر، لمواكبة أزمة الدواء التي تزايدت في الفترة الأخيرة، مطالبًا بصرف الأدوية اللازمة لأي حالات مرضية.

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وعلى هامش اللقاء، التقى المحافظ عضوي مجلس النواب غريب حسان ونور سلامة، لحل مشكلات المواطنين، وتم حل أزمة الوقود التي تتعرض لها مدينة أبو زنيمة، وتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين لمعرفة أين يذهب الوقود الذي يأتي للمحطات ولا يتم توزيعه.

واستمع المحافظ من مدحت صلاح، مدير عام الإسكان بالمحافظة، إلى موقف وحدات الإسكان الاجتماعي، التي من المقرر تسليمها للمواطنين خلال الفترة المقبلة.





