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رئيس الوزراء يوضح حقيقة دفع تعويض لإسرائيل عن «قطع الغاز»

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رئيس الوزراء يوضح حقيقة دفع تعويض لإسرائيل عن «قطع الغاز» رئيس الوزراء يوضح حقيقة دفع تعويض لإسرائيل عن «قطع الغاز»

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه "سيتم خفض معدلات التضخم من 4.3% إلى ما بين 2.1 و2.7%، رغم المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية اليوم، اهتمام بالسياحة، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهات إلى الوزير المختص سيتم الإعلان عنها قريبا، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل لفتح أسواق جديدة للسياحة في شرق آسيا وشرق أوروبا والسياحة العلاجية، كما أشار إلى أن زيارة البابا لمصر تؤكد أن البلاد مستقرة وآمنة.

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وحول قضية التحكيم بين شركتي الغاز الطبيعي الإسرائيلية والمصرية، بسبب قطع إمدادات الغاز لـ"تل أبيب"، قال إسماعيل، إن محامي الجانب المصري الممثل للشركة المصرية وهيئة البترول تقدم بطعن على الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم السويسرية منذ ديسمبر 2015 بصرف تعويض للجانب الآخر، وهو ما تم رفضه، وبالتالي لم يكن القرار بمثابة حكم تعويض، وإنما "رفض" للطعن.

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التحرير

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