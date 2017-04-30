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بالصور.. نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر

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نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (1)نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (1)

نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (2)نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (2)

نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (3)نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (3)

نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (4)نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (4)

نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (5)نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (5)

نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (6)نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (6)

نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (7)نشوب حريق في مسجد وحظيرتي مواشي جنوبي الأقصر (7)

الأقصر – محمد محروس:

شبّ حريق ضخم في مسجد وحظيرتي مواشي، اليوم الأحد، بقرية سطيح التابعة لمركز إسنا جنوبي الأقصر.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق في مسجد النصر وحوشي للمواشي مملوكين للمواطنين حسن محمد عبد النعيم ونجار أحمد فريد.

وقال رضوان تهامي، أحد أهالي قرية سطيح، إن الحريق أسفر عن احتراق مفروشات المسجد وجميع محتوياته، بجانب نفوق 7 رؤوس مواشي كبيرة و9 رؤوس مواشي صغيرة فضلًا عن عشرات الطيور.

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