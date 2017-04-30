أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا: الضغط العسكري الأمريكي على كوريا الشمالية سينتج عنه رد انتقامي

Google+ Print
روسيا: الضغط العسكري الأمريكي على كوريا الشمالية سينتج عنه رد انتقامي روسيا: الضغط العسكري الأمريكي على كوريا الشمالية سينتج عنه رد انتقامي

مصراوي Masrawy

زعيم كيم جونغ أون

موسكو - أ ش أ

قال السفير الروسي لدى الصين، أندريه دنيسوف، إن ضغط واشنطن العسكري على كوريا الشمالية لن يتمخض عنه سوى إجراءات انتقامية من بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، عن دنيسوف، قوله "أثناء رئاسة دونالد ، أطلقت كوريا الشمالية الصواريخ 9 مرات، ندعو إلى استئناف الصيغ الموجود بالفعل كالمحادثات السداسية بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف السفير الروسي أن الجانب الصيني يرى أنه لا بديل لهذه الصيغة، وأن أي مبادرة خارج هذا الإطار لن تفلح.

وتابع أن مواقف روسيا والصين بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية متوافقة تقريبا، مشيرا إلى أن كلتا الدولتين تدعمان قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض عقوبات على بيونج يانج ولن تدعمان أبدا برامج بيونج يانج النووية والصاروخية؛ لما تشكله من تهديد مباشر على الأمن وتثير أيضا القدرات العسكرية الأمريكية ذات الإمكانيات الهجومية في الواقع.

وأوضح دنيسوف، أن الصين وروسيا متفقتان في وجهة النظر القائلة إن الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد لبرنامج بيونج يانج النووي.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات السداسية بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية تضم الكوريتين والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا، لكن هذه المحادثات متعطلة منذ عام 2008، وحاولت كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي إطلاق صاروخ باليستي آخر، ونفذت المحاولة بعد ساعات من اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غواصة أمريكية ضخمة تدخل المياه الإقليمية لكوريا الشمالية والأخيرة ترد وتوجه تهديداً صريحاً لواشنطن باستهدافها بهذا السلاح الخطير

غواصة أمريكية ضخمة تدخل المياه الإقليمية لكوريا الشمالية والأخيرة ترد وتوجه تهديداً صريحاً لواشنطن باستهدافها بهذا السلاح الخطير