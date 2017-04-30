روسيا: الضغط العسكري الأمريكي على كوريا الشمالية سينتج عنه رد انتقامي

موسكو - أ ش أ

قال السفير الروسي لدى الصين، أندريه دنيسوف، إن ضغط واشنطن العسكري على كوريا الشمالية لن يتمخض عنه سوى إجراءات انتقامية من بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، عن دنيسوف، قوله "أثناء رئاسة دونالد ترامب، أطلقت كوريا الشمالية الصواريخ 9 مرات، ندعو إلى استئناف الصيغ الموجود بالفعل كالمحادثات السداسية بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف السفير الروسي أن الجانب الصيني يرى أنه لا بديل لهذه الصيغة، وأن أي مبادرة خارج هذا الإطار لن تفلح.

وتابع أن مواقف روسيا والصين بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية متوافقة تقريبا، مشيرا إلى أن كلتا الدولتين تدعمان قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض عقوبات على بيونج يانج ولن تدعمان أبدا برامج بيونج يانج النووية والصاروخية؛ لما تشكله من تهديد مباشر على الأمن وتثير أيضا القدرات العسكرية الأمريكية ذات الإمكانيات الهجومية في الواقع.

وأوضح دنيسوف، أن الصين وروسيا متفقتان في وجهة النظر القائلة إن الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد لبرنامج بيونج يانج النووي.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات السداسية بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية تضم الكوريتين والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا، لكن هذه المحادثات متعطلة منذ عام 2008، وحاولت كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي إطلاق صاروخ باليستي آخر، ونفذت المحاولة بعد ساعات من اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.