تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أبراج الضغط العالي لـ 6 يوليو

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أبراج الضغط العالي" والتي تضم 45 متهمًا بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التي تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 6 يوليو المقبل للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتفجير أبراج الضغط العالي بمنطقة أكتوبر.