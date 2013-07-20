نهاية الخماسية الثانية من "صرخة روح" بمقتل "لانا" على يد "رامي"

كتب : أمل القاضي السبت 20-07-2013 17:54

انتهت الخماسية الثانية من مسلسل "صرخة روح"، التي تحمل عنوان "خيانة خرساء"، وشهدت االحلقة الأخيرة مقتل "لانا" على يد "رامي" شقيق زوجها، وذلك بعد تهديدها له بقتل أخيه وإرسالها الرسائل القديمة بينهما لخطيبته بهدف إفشال علاقتهما في سبيل بقائه معها؛ حيث يتخلص منها "رامي" بخنقها داخل غرفته وهو يتذكر مشهد وفاة والدته عقب رؤيتهما سويًا في المنزل.

وعند خروج "رامي" من الغرفة مسرعًا، يفاجئ بوجود أخيه "شريف الأخرس" أمامه فينهار باكيًا ويعترف له بحقيقة علاقتهما وعن شعوره بالذنب منذ وفاة والدته، وعن مطاردة زوجته له رغم اتخاذه قرار الابتعاد عنها وتأسيس أسرة بعد ارتباطه بصديقتها "مرح"، وتنتهي الخماسية بمشهد توجه "شريف" إلى قبر والدته والجلوس بجواره باكيًا.

المسلسل بطولة لمى إبراهيم وهبة نور، ومحمد خير الجراح، ويزن السيد، ومن تأليف لمى إبراهيم وعبدالمجيد حيدر، وإخراج ناجي طعمي.