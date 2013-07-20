أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

نهاية الخماسية الثانية من "صرخة روح" بمقتل "لانا" على يد "رامي"

Google+ Print
نهاية الخماسية الثانية من "صرخة روح" بمقتل "لانا" على يد "رامي" نهاية الخماسية الثانية من "صرخة روح" بمقتل "لانا" على يد "رامي"

كتب : أمل القاضي السبت 20-07-2013 17:54

انتهت الخماسية الثانية من مسلسل "صرخة روح"، التي تحمل عنوان "خيانة خرساء"، وشهدت االحلقة الأخيرة مقتل "لانا" على يد "رامي" شقيق زوجها، وذلك بعد تهديدها له بقتل أخيه وإرسالها الرسائل القديمة بينهما لخطيبته بهدف إفشال علاقتهما في سبيل بقائه معها؛ حيث يتخلص منها "رامي" بخنقها داخل غرفته وهو يتذكر مشهد وفاة والدته عقب رؤيتهما سويًا في المنزل.

وعند خروج "رامي" من الغرفة مسرعًا، يفاجئ بوجود أخيه "شريف الأخرس" أمامه فينهار باكيًا ويعترف له بحقيقة علاقتهما وعن شعوره بالذنب منذ وفاة والدته، وعن مطاردة زوجته له رغم اتخاذه قرار الابتعاد عنها وتأسيس أسرة بعد ارتباطه بصديقتها "مرح"، وتنتهي الخماسية بمشهد توجه "شريف" إلى قبر والدته والجلوس بجواره باكيًا.

المسلسل بطولة لمى إبراهيم وهبة نور، ومحمد خير الجراح، ويزن السيد، ومن تأليف لمى إبراهيم وعبدالمجيد حيدر، وإخراج ناجي طعمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017