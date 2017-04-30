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زواج أحمد سعد وسمية الخشاب.. «ريم البارودي» تتورط و«وفاء عامر» تكشف الحقيقة

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زواج أحمد سعد وسمية الخشاب.. «ريم البارودي» تتورط و«وفاء عامر» تكشف الحقيقة زواج أحمد سعد وسمية الخشاب.. «ريم البارودي» تتورط و«وفاء عامر» تكشف الحقيقة

التحرير

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ظهر منشور عبر الحساب الشخصي للفنانة ريم البارودي على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، يفيد بزواج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، وجاء في المنشور: "مبروك ألف مبروك زواج سمية الخشاب من صديقي وأخويا أحمد سعد ربنا يسعدكم يارب".

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انتشر المنشور عبر السوشيال ميديا بشكل سريع دون أن يتسنى للكثيرين التأكد من صحته، وفوجئ المطرب أحمد سعد بهذا الخبر، فنفاه جملةً وتفصيلًا، وقال في تصريح صحفي لأحد المواقع : "شائعة سخيفة"، وهو ما أكده أيضًا مدير أعماله علي عبد الرحمن، موضحًا أنه يجهز بيانًا للرد على ذلك.

الفنانة سمية الخشاب كانت أكثر استغرابًا من هذه الشائعة، حيث قالت في تصريح لأحد المواقع الفنية، إن علاقتها بأحمد سعد تقتصر على الصداقة والعمل فقط، مشيرة إلى أنها اعتادت على مثل تلك الشائعات منذ دخولها الوسط الفني.

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الحقيقة:
الفنانة سمية الخشاب كثيرة الظهور في الفترة الأخيرة مع المطرب أحمد سعد، لكن يأتي ذلك في إطار عملهما معًا بمسلسلها الجديد "الحلال"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يقدم "سعد" عددًا من الأغنيات.

كيف تورطت البارودي؟
الفنانة وفاء عامر كشفت في تعليق على المنشور الذي يزعم زواج أحمد سعد بسمية الخشاب أن الحساب الخاص بـ"البارودي" تعرض للسرقة، وهو ما يوضح كل هذا اللغط.

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