ميركل: ألمانيا يمكنها الاستفادة من إعادة الهيكلة الاقتصادية الهائلة في السعودية

جدة - (د ب أ)

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ترى فرصا للأوساط الاقتصادية الألمانية في المملكة العربية السعودية في ظل إعادة الهيكلة الاقتصادية الهائلة في المملكة.

وقالت لدى زيارتها في جدة، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية حريصة للغاية على أن تقوم الأوساط الاقتصادية الألمانية بإسهامها هنا أيضا.

وأشارت إلى أن المملكة تقف حاليا أمام مهمة تطوير أفق مستقبلية جديدة في ظل أن 70% تقريبا من شعبها يقل عمره عن 30 عاما.

وأوضحت أنها لهذا السبب تم توقيع اتفاقات مهمة مع المملكة من قبل الأوساط الاقتصادية الألمانية.

وأضافت المستشارة الألمانية أن البرنامج الاقتصادي الطموح تحت عنوان "رؤية السعودية 2030" ليس موجها للنواحي الاقتصادية فحسب، لكنه يعني أيضا انفتاحا للمجتمع، ولا سيما المزيد من الحقوق والفرص للنساء".

وقالت ميركل إن الأمر يتعلق بزيادة نسبة القوى العاملة من النساء وكذلك بدفع عدد أكبر من النساء إلى مناصب قيادية.