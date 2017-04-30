بالصور.. إزالة "حصيرة خرسانية" بجوار الكوبري الدولي بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة لبشة خرسانية على مساحة 350 متر بجوار الكوبري الدولي بناحية "شيبة" التابعة لمركز الزقازيق.

وتمكنت الحملة، بإشراف اللواء مصطفى صلاح، نائب مدير مدير الأمن، ورئاسة اللواء علاء الزغبي، مساعد المدير للأمن العام، من تنفيذ القرار الإداري رقم 116 لسنة 2017، الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري، ضد "أمين.م.م.الـ" وآخرين، بتنفيذ الإزالة المُشار إليها، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4858 إداري الزقازيق لسنة 2017.