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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (1)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (1)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (2)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (2)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (3)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (3)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (4)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (4)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (5)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (5)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (6)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (6)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (7)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (7)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (8)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (8)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (9)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (9)

محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (10)محافظ الأقصر يبحث أزمة المعلمين المنتدبين لوظائف إدارية (10)

الأقصر – محمد محروس:

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، مع مسؤولي التعليم بالمحافظة؛ لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه القطاع والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

تناول الاجتماع مشكلة المعلمين المنتدبين بالوظائف الإدارية وضرورة تطبيق اللوائح والقوانين؛ لإلغاء ندبهم وإعادتهم لممارسة التدريس في التخصصات النادرة لسد عجز المدارس من نقص المعلمين، كما تطرق الاجتماع لمشكلة حافز الإثابة الـ50% الذي صرف لبعض المعلمين ولم يصرف للبعض الآخر.

واختتم الاجتماع بقرار المحافظ بتشكيل لجان تتولى إنهاء إجراءات إلغاء انتداب المعلمين بالوظائف الإدارية، وكذلك دراسة أوضاع المتقدمين للحصول على نصف أجر، ونظر طلبات الانتداب والنقل لسد عجز المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد.

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