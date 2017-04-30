خلال حضوره نهائي "البولو".. محافظ البحر الأحمر: الرياضة القوة الناعمة لتنشيط السياحة.. "صور"

البحر الأحمر - أحمد عوض:

حضر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات نهائي بطولة الجونة الفضية للبولو، التي أقيمت لأول مرة في مصر بالجونة في الغردقة.

وقال "عبد الله" في تصريحات صحفية على هامش البطولة، إن "البولو" تعد من أهم الأحداث والبطولات الرياضية المتميزة التي تساهم بشكل كبير فى جذب السائحين لمصر ومحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الرياضة علامة على تقدم الشعوب والاهتمام بها.

وأضاف "عبد الله" أن الرياضة تعد واحدة من أهم أهداف المحافظة، معتبرًا إياها القوة الناعمة لتنشيط الحركة السياحية بالبحر الأحمر، وتعطى الصورة الذهنية السليمة عن المحافظة من جمال للطبيعة الخلابة، التي تحظى بها المحافظة بجانب الأمن الذي تتمتع به.

وأشار "عبد الله" إلى استعداد الغردقة لاستقبال وتنظيم أهم الاحداث والبطولات الرياضية الدولية بما لديها من كافة الإمكانيات التي تحتاجها مثل هذه البطولات.

حضر البطولة، التي افتتحت أمس السبت، عدد من الفنانين والجمهور المتنوع من المصريين والأجانب.