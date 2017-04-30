سقوط سائق ومسجل خطر في الأقصر بـ 60 كيلو "بانجو"

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الأحد، من ضبط 60 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة شخصين، أثناء مرورهما على الطريق الصحراوي الغربي في طريقهما إلى أسوان.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء عصام الحملي، إخطارًا من اللواء زكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات للمقدم محمد الطيب، رئيس الفرع الجنائي بمركزي إسنا وأرمنت، عن سيارة نقل تحمل الرقم (7835 ي. ر. م)، غادرت محافظة أسيوط، محملة بشحنة مواد مخدرة، في طريقها إلى محافظة أسوان عبر الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر.

أعد رجال مباحث مركز شرطة إسنا كمينًا أمنيًا بطريق إسنا الصحراوي الغربي، بقيادة النقيبين إبراهيم الحسيني ومحمد سعد، وضُبطت السيارة وقائدها "ع. م. م - 44 سنة"، ومرافقه "ح. أ. م - 32 سنة" مسجل خطر شقي سرقات، مقيمين بمركز منفلوط في محافظة أسيوط. وبتفتيشها عُثر على 60 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

حرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.​