الحلقة (11) من "طاحون الشر 2": عوض يريد بيع أرضه وشراء أسلحة جديدة

كتب : شاهيستا شريف السبت 20-07-2013 17:56

في أحداث الحلقة "الحادية عشر" من مسلسل "طاحون الشر 2" يسأل عاصم بك موظف كاتب العدل عن الحجة ويتأكد منه إذا كانت مزورة فيقول له إنه سيأتي له بالمعلومات ويتأكد له. ثم يقول له كاتب العدل أن الحجة عليها إشارة رهنية وأنه لا يسمح ببيعها إلا لبيت أبوناصر.

تؤنب هيام أخيها ناصر عن تعديه على الشباب، فيقول لها إنهم بدأوا التعدي عليه. تشتكي "نظيرة" وفاء لأبو ناصر، فيقول لها أنها تخاف أن يمت ويرثه ناصر وهو ليس ابنه من صلبه، فتقول نظيرة أنها أرضعته من أول يوم وأنه ابنهم وأخو ابنهم الذي توفي يوم ولادته.

ثم يطلب ناصر من أبيه شراء دكانة فتقول له وفاء أن يشتري له دكان وألا يكتبه باسمه.

يذهب ناصر لزيارة أبوشكري ويعجب به جداً أبو شكري كأنه ابنه. وتقول الداية لأم شكري بأنها صعب أن تنجب ولدًا، وتقول لها أنها ستصف لها وصفة إذا نجحت معها فيمكن أن تنجب. ويطلب أبو شكري من عاصم أن يرى أحفاده. وتذهب أم شكري لزيارة هدية أرملة ابنها شكري لترى أحفادها.

تذهب أم محفوظ لزيارة وفاء ونظيرة وتسألها وفاء عن فخرية وتقول إنها تنوي زيارتها غدًا والتعرف عليها. وتسأل هيام عن جرح محفوظ وتنصح أم محفوظ بأن يراه حكيم. وتكلم بعدها هيام وقمر عن أم محفوظ وتشك هيام أن أم محفوظ تريد خطبة قمر لابنها محفوظ.

يريد عوض تسليم السلاح وبيع أرضه وشراء أسلحة جديدة بدل القديمة، فيسأله أبوهلال عن هذه الأرض، فيقول له إن هذه الأرض كتبها له الزعيم قبل أن يتوفى، وأوصاه ألا يبيعها إلا وقت الضيق.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، ومنى واصف، وصباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.