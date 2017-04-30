بالصور.. محافظ قنا يحيل مسؤولين إثنين عن "استلام القمح" و36 موظفًا للتحقيق

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أحال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأحد، إثنين من أعضاء اللجنة المنوط بها استلام القمح بصوامع قرية الترامسة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

كما تابع "الهجان" عملية توريد القمح بشون نقادة وقوص، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات للمزارعين لضمان انتظام عملية استلام الأقماح دون أي معوقات بجميع شون وصوامع المحافظة.

يشار إلى وجود 4 صوامع بمحافظة قنا، بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن، و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفًا و240 طنًا، بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفًا و63 طنًا لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح 245 ألفًا و303 أطنان، كما أن أجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 98 ألف و263 فدان، ومن المتوقع الوصول لإنتاجية تقدر بـ272 ألفًا و 879 طنًا.

في السياق ذاته قرر محافظ قنا إحالة 36 موظفًا بعدد من الإدارات الخدمية بمدينة نقادة للتحقيق منهم 19 من العاملين بالإدارة التعليمية و7 من إدارة التضامن الاجتماعي و4 من إدارة الشباب والرياضة و3 من العاملين بإدارة التموين و3 من الإدارة الصحية؛ لتغيب بعضهم عن العمل دون إذن مسبق وعدم تواجد عدد منهم بمقر العمل في أثناء الأوقات الرسمية.

كان الهجان، قد عقد جولة على صوامع القمح؛ للتأكد من انتظام عملية توريد القمح بها، مشددًا على التعامل بكل حزم مع أي تقصير في العمل، موجهًا المسئولين بضرورة المتابعة الدورية على الصوامع والشون أثناء فترة التوريد، كما تفقد "الهجان" عددًا من الإدارات الخدمية بمركز نقادة؛ للاطمئنان على سير العمل والانضباط الإداري.