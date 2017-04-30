محافظ القليوبية يبحث استكمال مشروع تطوير استاد بنها الرياضي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

التقى محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، حاتم خاطر مؤسس ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "تروس مصر للتنمية"، وهند عبد المجيد المدير التنفيذي للمؤسسة، لبحث استكمال مشروع تطوير استاد بنها الرياضي، المتوقفة أعماله منذ عامين.

حضر اللقاء المستشار القانوني للمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير المديرية المالية والمراقب المالي.

وأكد المحافظ أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على المال والصالح العام، ومصالح شباب القليوبية، وللإسراع في إنجاز واستكمال المشروعات والإنجازات الرياضية التي تنفذ من أجل الشباب.​