أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يبحث استكمال مشروع تطوير استاد بنها الرياضي

Google+ Print
محافظ القليوبية يبحث استكمال مشروع تطوير استاد بنها الرياضي محافظ القليوبية يبحث استكمال مشروع تطوير استاد بنها الرياضي

مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع

القليوبية - أسامة علاء الدين:

التقى محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، حاتم خاطر مؤسس ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "تروس للتنمية"، وهند عبد المجيد المدير التنفيذي للمؤسسة، لبحث استكمال مشروع تطوير استاد بنها الرياضي، المتوقفة أعماله منذ عامين.

حضر اللقاء المستشار القانوني للمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير المديرية المالية والمراقب المالي.

وأكد المحافظ أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على المال والصالح العام، ومصالح شباب القليوبية، وللإسراع في إنجاز واستكمال المشروعات والإنجازات الرياضية التي تنفذ من أجل الشباب.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية