السيسي يوجه بتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر علىى المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.

وشدد الرئيس السيسي - خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر - على أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، لاسيما في ضوء ما تسهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية، وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.

كما أكد أهمية دور الصندوق الاستثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الدكتورة سحر نصر استعرضت - خلال الاجتماع - الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، حيث أشارت إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تعديل الاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الافلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حالياً أمام مجلس النواب.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار الجديد الذي ستتم مناقشته اليوم أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة سحر نصر تطرقت - أيضاً - إلى جهود الوزارة في إطار الإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أنه جاري إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيسس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحةً أن سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.

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ولفتت الوزيرة إلى حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأنن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاصص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجاً، مع إتاحة المعلومات حول الإجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.

وعرضت الدكتورة سحر النصر الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة وخطة تطويرها، حيث نوهت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.

وتناولت الوزيرة المناطق التي تم طرحها للمطورين الصناعيين لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية، موضحةً ما سيساهم به ذلك في النهوض بصناعات محددة تخدم أهداف مصر التنموية.

كما أكدت الدكتورة سحر نصر اهتمام الوزارة بسرعة فض منازعات الاستثمار، مشيرة إلى تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية وزيادة عدد جلساتها والموضوعات المعروضة عليها بحيث تعقدد أسبوعياً، فضلاً عن عرض جميع قراراتها التي لم تُفعل على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين للنظر في سُبل تنفيذها.

كما أشارت وزيرة الاستثمار إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لاستحداث آليات مختلفة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني، تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء صندوق استثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين، وطرح جزء من أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب، واستعرضت نصر - كذلك - الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في عدد من المشروعات.