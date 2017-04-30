فيديو| متصلة: زوجي مدمن.. وداعية: «متخلفيش منه»

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وجَّهت متصلة إلى الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، تساؤلًا حول رأي الشرع في بقائها مع زوجها، الذي يُدمن المخدرات.

وقالت المتصلة، "منار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "قلوب عامرة"، المذاع على قناة "الحياة"، "متجوزة بقالي سنة، وحصل مشاكل كتير بسبب إدمانه، فهل الدين يسمح لي أني أديله فرصه يتعالج ولا أطلب الطلاق؟".

وعلقت الداعية، "إدمان البودرة والهيروين بياخد فترة طويلة للعلاج، فبلاش تخلفي منه أطفال دلوقتي، وحاولي يكون فيه حد من عائلته يساعده على العلاج، ويكون عنده النية إنه يتعالج".