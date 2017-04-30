رئيس الوزراء: مقترح بتشكيل مجموعات شبابية تعمل مع الحكومة

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جادة نحو تفعيل ما اتخذه مؤتمر الشباب بالإسماعيلية من توصيات، منوهًا بأهمية إعلان عام 2018 عاما لمتحدي الإعاقة.

وأشار رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن هناك مقترح بتشكيل مجموعات شبابية تعمل مع الحكومة، إدراكًا من الحكومة بأهمية دور الشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات، الذي صدر قرار بتشكيله لتقليص التعامل بالنقد أو الكاش، وميكنة المعاملات المالية والنقدية، ضمانًا لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال إسماعيل: "هناك توصية بإضافة الصادرات إلى نشاط المجلس الأعلى للاستثمار، مما سيعطى دفعة قوية لنشاط هذا المجلس"، لافتا إلى أنه أصدر توجيهات لوزير البيئة، لمواجهة التلوث فى منطقة خليج السويس.

وعن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين غير المصريين مقابل إيداع 250 ألف دولار لمدة 5 سنوات، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الموضوع معمول به في بلدان عديدة فى العالم، مضيفًا: "سيتم تطبيق ذلك وفقا لعدد من الضوابط، وبالتالى سيتم منح الجنسية لمن يستوفى كل تلك الضوابط، وفى نهاية الأمر هذا قرار دولة".

وبشأن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى الحالية لمصر ومباحثاتها فى القاهرة، رد إسماعيل: "ما اتخذته الحكومة من إجراءات جاء وفقا لبرنامج اقتصادى مصرى، وما سيتم اتخاذه من قرارات هو ضمان للصالح العام".

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ونوّه إسماعيل إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على حرص الحكومة على تحقيق الجودة فى السلع وزيادة المعروض منها، مطالبا بتكاتف الجهود خلال الفترة المقبلة من خلال الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين للحد من غلاء الأسعار.

واستطرد رئيس الحكومة: "بالرغم من أننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة إلا أن معدلات التضخم انخفضت من 4.3% إلى 2.7% ثم إلى 2.1%".

كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالسياحة، منوهًا بالجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة للسياحة بشرق آسيا وشرق أوروبا، واصفًا زيارة بابا الفاتيكان لمصر بأنها "بمثابة رسالة للعالم بأن مصر مستقرة وآمنة".

وفيما يخص قضية التحكيم بين شركتى الغاز الإسرائيلية والمصرية، وحول وقف توريد الغاز المصرى لإسرائيل، قال رئيس الوزراء: "محامى الجانب المصرى الممثل للشركة المصرية وهيئة البترول، تقدم بطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم السويسرية منذ ديسمبر 2015، بصرف تعويض للجانب الآخر، وهو ما تم رفضه، وبالتالى لم يكن القرار بمثابة حكم تعويض وإنما رفض للطعن".