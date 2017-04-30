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رئيس الوزراء عن منح الجنسية مقابل وديعة: موجود في دول كثيرة

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رئيس الوزراء عن منح الجنسية مقابل وديعة: موجود في دول كثيرة رئيس الوزراء عن منح الجنسية مقابل وديعة: موجود في دول كثيرة

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن مقترح منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، إن الأمر معمول به في دول كثيرة، مشددًا على أن الإجراء سيكون وفقًا لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، وأوضح أن الوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.

وأوضح أن أهم توصيات مؤتمر الشباب فى الإسماعيلية، هي أن يكون عام 2018 عام متحدى الإعاقة، والنظر فى التراخيص حتى لو كانت مؤقتة لمشروعات الشباب، لحين إصدار الضوابط المنظمة لعملهم وتفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات.

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وأشار إلى أن التوصيات تضمنت توصية خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار ليكون المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، وبعض التوصيات الخاصة بالنظر إلى التلوث فى منطقة خليج السويس حيث سيصدر توجيه لجهاز شئون البيئة للنظر فى هذه التوصية.

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