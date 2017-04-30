طائرة «بوينج» جديدة تنضم لأسطول «مصر للطيران»

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استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، طائرة قادمة من مصنع بوينج، للانضمام إلى أسطول شركة مصر للطيران، بالتزامن مع احتفالية مرور 85 عامًا على إنشاء الشركة.

وقال الوزير، خلال حفل استقبال الطائرة الجديدة بمطار القاهرة، إنه تم مخاطبة الشركة المصممة للطائرة لوضع شعار احتفال الشركة، فضلا عن تنظيم الشركة حفل استقبال خاص للطائرة من طراز بوينج 737-800، التي تتميز بمقاعد واسعة، فضلا عن وجود شاشات فيديو لكل مقعد وغيرها من الإمكانات غير المتوفرة في الطرازات الأخرى.

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وأكد فتحي في تصريحات صحفية أن اختيار هذا الطراز جاء للعديد من المميزات خاصة أنه اقتصادي، ويوجد منه عدد كبير من نفس الطرازات، أنه سيتم تشغيل الطائرة على خطوط أوروبا، وأنه تم إعادة تخصيص عدد من طياري الإيرباص للعمل على طرازات البوينج.