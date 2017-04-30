صور| عمال أمن «أسمنت طرة» المعتصمون: «عايزين يستبدلونا بشركة فالكون»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: محمد عاطف - تصوير: محمد أبو زيد

دخل العشرات من العاملين بقطاع الأمن الإداري بشركة أسمنت طرة، اليوم الأحد، في اعتصام مفتوح بمقر الشركة احتجاجًا على ما أسموه بـ"التلاعب" في الحكم الصادر بأحقية تعيينهم بالشركة، حسب قولهم.

وقال أحد العمال، متحفظًا على ذكر اسمه، إن اعتصامهم بسبب عدم تنفيذ إدارة المصنع حكم تعيينهم وتقنين أوضاعهم ومساواتهم بالعمالة المعينة داخل الشركة، متهمًا إياها بالتلاعب والتزوير في الحكم لنفي مسئوليتهم عن العاملين بقطاع الأمن.

وأضاف العامل أن الشركة كانت قد أسندتهم لشركة توريد عمالة من الباطن عام 2008، وبعد أن تواصلوا مع النقابة للعاملين بالقطاع الخاص أوصتهم برفع دعوى لإثبات علاقة العمل مع إدارة "أسمنت طرة"، وحصلوا على حكم يثبت هذه العلاقة.

شاهد أيضا

فيما قال عامل آخر، يدعى عمرو محمد، إن العمال أعلنوا اعتصامهم بسبب علمهم نية الإدارة الاستغناء عنهم وتعاقدهم مع شركة "فالكون" لتوريد عمالة من الباطن بديلًا عنهم؛ ما أدى إلى تخوفهم من تسريحهم رغم وجود حكم قضائي يلزم الشركة بتعيينهم، ويثبت صحة علاقة عملهم.