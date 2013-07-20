الحلقة (11) من "بدون ذكر أسماء": نوارة تترك بيت زوجها معتمد.. وعاطف يضربه

كتب : شاهيستا شريف السبت 20-07-2013 18:02

في أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، يذهب الشيخ شفيع لمعتمد ويجعله يوقع على عقد بيع الورشة للشيخ رشوان، لأنه وجد فرصة عمل بالسعودية، لكن نوارة ترفض السفر معه وتترك له البيت، فيذهب عاطف ومعه رجب ويضربان معتمد، وتصارح تغريد أمها بحوارها مع أحمد كشاف عداد النور، وتقول لها إنه طلب منها أن يقابلها خارج المنزل، فتوافق أمها بشرط أن يحافظا على الحدود.

يؤكد صاحب الاستوديو عم إسناوي لعاطف أن المنظر مهم وهو الذي يجعل الناس تحترمه وتعامله جيدا، ويذهب عاطف معه للفرح لبدء التدريب، ويقابل في الفرح العديد من الشخصيات ذوي المناصب الهامة، ويقابل الكابتن الذي تشاجر معه، ويغضب صاحب الاستوديو من عاطف عندما يعلم أنه أخذ بعض الصور في الفرح دون إذن منه.

يذهب عاطف بعد الفرح للقاء رجب ويعبر له عن شعوره بالضيق، فينصحه بالرضا، ويحكي له عن مسألة زواجه من النعجة فينصحه عاطف بالموافقة على الزواج منها وأنه لن يخسر شيئا.

تتشاجر مبسوطة مع أم سيد خادمة نعناع، فتقرر نعناعة تأجير غرفة قريبة لمبسوطة حتى تعيش وحدها، فيجد لها السمسار غرفة في بيت للطالبات بحجة أنها تلميذة.

يطلب اللواء مجدي من سعيد تجهيز جواز سفره، ويقول له إن طبيعة عمله الجديدة بها سفر كثير، وإنهم سيبدأون الشركة الأم في إسبانيا، ويبدأ نقاش حول تفاصيل طبيعة عمله.

مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة روبي وحورية فرغلي وأحمد الفيشاوي والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.