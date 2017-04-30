أجاي وكوليبالي يقودان هجوم الأهلي أمام الإنتاج

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة، الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة، بستاد السلام، في الجولة الـ 26، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

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في خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد حمودي، جونيور أجاي، سليماني كوليبالي.

وجاءت دكة البدلاء كالآتي:

محمد الشناوي، محمد نجيب، محمد هاني، عمرو السولية، عمرو جمال، كريم نيدفيد، وليد سليمان.