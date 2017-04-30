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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية

عاطفياً: كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه

صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار