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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح

عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار