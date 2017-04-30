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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان

عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك ويلقى الأمر ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما، فهنيئاً لكما

صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والابتعاد عن المغامرة بالوضع الصحّي

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار