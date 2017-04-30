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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً وتحقق مبتغاك

عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً، وتبني أسساً واضحة للعلاقة في المستقبل

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار