​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

كتب- محمود مصطفى:

هنأ مجمع البحوث الإسلامية، عمال مصر بمناسبة عيدهم السنوي، مؤكدا أن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم والشعوب ومواكبة التطور الشامل الذي يشهده العالم من حولنا، وأن الإخلاص في العمل هو سبيل الرقي والتقدم.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن "عمال مصر على مر التاريخ نموذج يقتدى به في العمل والإخلاص فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل وطنهم".

وأعرب عفيفي في بيان له الأحد، عن تقديره واحترامه لكل عامل مصري يقوم بما يمليه عليه دوره الوطني والديني في المساهمة في دفع مسيرة التقدم والنهوض بالبلاد؛ خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر التي تتطلب مزيد من الإخلاص في العمل لأجل تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

أوضح عفيفي أن مصر في حاجة إلى تفاني أبنائها في العمل كل في موقعه حتى يتسنى لهم وضع وطنهم في مصاف الدول المتقدمة، فإن الأمم لا تبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأحد، الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضلاً عن عدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، ورؤساء النقابات العامة.