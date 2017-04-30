ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع ضباط مباحث ميناء غرب بورسعيد، من ضبط حاوية واردة من دولة الصين بنظام الترانزيت في بورسعيد، مهربًا داخلها 55 كرتونة زي عسكري.

وكان اللواء محمد نادر فرحات، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تلقى إخطارًا من اللواء عبدالعزيز كمالن مدير مباحث الإدارة، بورود معلومات لضباط الإدارة ومباحث موانئ بورسعيد، بوصول الحاوية رقم 7157117 على الخط الملاحي "كوسكو شيبينج" من دولة الصين إلى ميناء غرب بورسعيد البحري بنظام الترانزيت المباشر، ومنها إلى دولة ليبيا، مشمولها "ملابس وأحذية" لصالح شركة شحن بدولة ليبيا.

وأضافت المعلومات أن صاحب البضاعة أخفى كميات كبيرة من البضائع المستوردة المحظور استيرادها ودخولها البلاد، وهي غير مثبتة بالمستندات.

أثبتت التحريات السرية صدق المعلومات. وباستصدار إذن من النيابة العامة تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية، أسفرت عن ضبط 55 كرتونة داخلها 1100 طقم أفرول مموه "قطعتين" خاصة بزى عسكري.

وبسؤال مندوب التوكيل الملاحي "خ. ال. إ" 31 سنة - مقيم بالشرق بورسعيد، أقر بصحة واقعة الضبط، وأضاف أن دور التوكيل الملاحي يقتصر على نقل الحاوية من ميناء السفر إلى ميناء الوصول.

تم التحفظ على الحاوية والمضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.​