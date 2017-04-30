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"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

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"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" "أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

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الرائد احمد رشوان المتحدث الاعلامي لمديرية أمن الو

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الرائد أحمد رشوان، مدير مكتب مدير أمن الوادي الجديد، إنهم تسلموا الدفعة الأولى من المستحقات المالية لحجيج قرعة وزارة الداخلية، والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه، بإجمالي 64 حاجًا.

وأضاف "رشوان" أن موعد تلقي مستحقات الدفعة الثانية، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتحديد الموعد النهائي للسفر من مركز الخارجة إلى الأراضي المقدسة، لأداء شعائر الحج، على أن يكون في وداعهم اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، وقيادات المديرية والمحافظة التنفيذية.

أشار "رشوان" إلى توعية الحجيج بطرق تأدية شعائر الحج المقدسة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والأزهر بالمحافظة، قبل سفرهم إلى المملكة العربية .

كانت مديرية أمن الوادي الجديد، قد أعلنت يوم 5 أبريل الجاري أسماء الفائزين بقرعة الحج العلنية من أبناء المحافظة على مستوى مراكزها الإدارية الخمسة، بحضور المحافظ ومدير الأمن في اجتماع موسع بقاعة علي حريف بمدينة الخارجة.

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