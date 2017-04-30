حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية



عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية



صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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