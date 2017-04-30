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قرر مجلس الوزراء اليوم الأحد، تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة؛ لدراسة أوضاعهم وحل مشاكلهم الخاصة ضمن توصيات مؤتمر الشباب الأخير بمحافظة الإسماعيلية، بأن يكون 2018 عام متحدي الإعاقة، بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والجهاز المركزي للمحاسبات.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد داخل مقر مجلس الوزراء صباح اليوم، ذكر أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة أن الاجتماع كان مثمرًا، وتطرق إلى تركيب رافعات بوسائل النقل والمواصلات بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ومحو أمية الصم.