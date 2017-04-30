رغم إعلان لقائهم بوزير الصحة.. «أطباء التكليف»: الاعتصام مستمر

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أبدى العشرات من أطباء التكليف دفعة مارس 2017، المعتصمون داخل دار الحكمة، تقديرهم لمبادرة وزير الصحة، أحمد عماد الدين، في إعادة فتح باب التسجيل لهم لمدة أسبوع آخر، مؤكدين أن هذه المبادرة تعتبر مؤشرا جيدا لإعادة التفاوض، عقب امتناعهم عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة، رفضًا لقواعدها، معلنين اعتصامهم أمس.

وقالت الدكتورة أسماء محمود، ممثل الدفعة، إنهم سيلتقون وزير الصحة اليوم لعرض مطالبهم مرة أخرى، مطالبين بقواعد عادلة للتكليف، ومنح مزايا مالية وعلمية لأطباء المناطق والوحدات النائية.

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"إعادة فتح باب التسجيل لن يغير شيئًا"، تقول "أسماء"، التي أكدت أن "الصحة" لم تنظر إلى مطالب جموع أطباء دفعة مارس 2017، ولذا فإنهم مستمرون في الاعتصام.

وأكد الأطباء المعتصمون أنهم نظموا العديد من الوقفات السابقة لرفض ما وصفوه، بـ"الشروط غير العادلة للتسجيل" بعد خفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، لكن إدارة التكليف بالصحة لم تستجب لمطالبهم، حتى وصلوا إلى طريق مسدود مع الوزارة .