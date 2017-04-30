نائب: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الداخلية لعمل صفحة وهمية باسمي على «فيسبوك»

التحرير

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قال النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب، إن بعض الأشخاص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لتشويه صورة الشخصيات العامة والمسئولين من خلال تهكير الإميلات الخاصة بهم، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال موجه إلى وزير الداخلية بشأن تلك الأزمة التى حدثت معه شخصيًا.

وأضاف النحال، فى تصريح لـ"التحرير"، أنه تم عمل إيميل وهمى على صفحات الفيسبوك الهدف منه التشهير والإساءة وإضعاف موقفى أمام أبناء دائرتى، من خلال الصفحة غير الصحيحة وتحمل اسم «بلال النحاس»، التى تتعمد تشويه صورتى، مشيرًا إلى أنه ضد تقييد الحريات، ومن حق الجميع أن يعبر رأيه بحريه تامة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تواصل مع رجال الشرطة فى دائرته من أجل حل تلك الأزمة، «تقدمت بشكوى رسمية منذ عام 2016، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أى إجراءات بهذا الشأن إلى الآن»، لافتًا إلى أن ترك تلك الصفحات يتسبب فى إشعال الفتنة، وبلبلة وتهييج الرأى العام.